Три новых МФЦ открылись в Мариуполе благодаря петербуржцам

Жители Санкт-Петербурга поспособствовали открытию трех новых многофункциональных центра (МФЦ) в Мариуполе.

Специалисты из Северной столицы помогли построить, оборудовать и обучить персонал МФЦ для работы. Об открытии центров 2 сентября сообщила пресс-служба Смольного. Отмечается, что все здания были построены по российским стандартам и на данный момент в Мариуполе есть 36 окон приема.

В своем Telegram-канале вклад Петербурга в открытие МФЦ отметил и глава Мариуполя Олег Моргун. Он поблагодарил жителей города-побратима за работу и отметил качество построенных объектов.

«Расширились возможности для жителей Мариуполя — они будут получать услуги, которые предоставляются в нашей большой стране», — написал Моргун.

Напомним, в июле стало известно, что школьники из Мариуполя освоили новые профессии в Санкт-Петербурге.