Биолог из Петербурга запечатлела отдыхающую на солнце нерпу

Биолог из Петербурга запечатлела отдыхающую на солнце нерпу
Фото: Baltphoto

Ученый из Санкт-Петербурга Лина Головнева сняла на видео балтийскую кольчатую нерпу, которая принимала «солнечные ванны» на берегу Финского залива.

О редком событии рассказал биолог Павел Глазков в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах животное из семейства тюленевых лежит на камне и греется на солнце. Специалист при этом отметил, что млекопитающее при этом хорошо сохраняет баланс, удерживая свое увесистое тело на небольшой площади.

«И ведь в таком положении она реально отдыхает!» — написал биолог.

Он также подчеркнул, что увидеть нерпу с такого близкого расстояния можно не каждый день, а численность популяции животных в Финском заливе снизилась в 30 раз, поэтому нерпа была занесена в Красную книгу Российской федерации. Поэтому кадры, заснятые Головневой, действительно можно считать уникальными.

Ранее Глазков рассказал петербуржцам как правильно собираться в лес за грибами

биолог нерпа новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Биолог из Петербурга запечатлела отдыхающую на солнце нерпу
В Красносельском районе произошла коммунальная авария после недавнего ...
Меган Маркл зажгла на концерте Бейонсе после слухов о разводе с принцем Гарри
В порт Петербурга впервые за четыре года прибудут суда
Человечество находилось на грани вымирания 900 лет назад
В центре Петербурга заметили ретроавтобусы
Бастрыкин проверит информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Петербурге
В Петербурге загорелась мансарда жилого четырехэтажного дома