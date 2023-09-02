Биолог из Петербурга запечатлела отдыхающую на солнце нерпу

Ученый из Санкт-Петербурга Лина Головнева сняла на видео балтийскую кольчатую нерпу, которая принимала «солнечные ванны» на берегу Финского залива.

О редком событии рассказал биолог Павел Глазков в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах животное из семейства тюленевых лежит на камне и греется на солнце. Специалист при этом отметил, что млекопитающее при этом хорошо сохраняет баланс, удерживая свое увесистое тело на небольшой площади.

«И ведь в таком положении она реально отдыхает!» — написал биолог.

Он также подчеркнул, что увидеть нерпу с такого близкого расстояния можно не каждый день, а численность популяции животных в Финском заливе снизилась в 30 раз, поэтому нерпа была занесена в Красную книгу Российской федерации. Поэтому кадры, заснятые Головневой, действительно можно считать уникальными.

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