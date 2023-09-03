Актер Александр Носик показал фото своего первого ребенка

Актер Александр Носик показал фото своего первого ребенка
Фото: pxhere

Российский актер Александр Носик впервые стал отцом и опубликовал кадры с новорожденным малышом.

Звезда сериала «Мухтар» в социальных сетях поделился с поклонниками знаменательным событием. По словам Носика, у него родилась дочь, которая стала его первым ребенком. 51-летний актер не стал раскрывать имени малышки, но отметил важность момента.

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!» — написал он.

В комментариях под публикацией с отцовством его поздравили все поклонники, а также звездные коллеги, в числе которых оказалась певица Катя Лель, а также актрисы Мария Берсенова, Валентина Рубцова и Наталия Антонова.

Напомним, Носик был дважды женат. Первой его избранницей стала юрист Ольга фон Зингер, однако о второй супруге артиста ничего не известно.

Ранее стало известно об ограблении московской квартиры Юлии Рутберг.

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