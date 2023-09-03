В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию

Правоохранители Санкт-Петербурга и Ленинградской области расследуют дело о незаконном обороте запрещенных веществ, найденных в поселке Рощино.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативная группа розыска прибыла в поселок Рощино Выборгского района Ленобласти, где провела обыск в квартире 49-летнего мужчины. В результате сотрудники полиции обнаружили 9 упаковок из полимерных пакетов, в которых находились растения зеленого цвета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, правоохранители изъяли у правонарушителя стеклянную банку с растительным веществом и оборудование для выращивания наркотических средств растительного происхождения. Подпольная наркоплантация стала причиной для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном обороте запрещенных веществ.

Ранее полиция Петербурга задержала мужчину, в багажнике машины которого обнаружились 250 грамм наркотиков.