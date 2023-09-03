На фестивале Burning Man в США погиб человек

Американская полиция начла расследование гибели человека на ежегодном фестивале Burning Man в штате Невада.

Власти США сообщили о смерти человека во время проведения фестиваля Burning Man. Мероприятие проходит каждый гож в пустыне Блэк Рок, однако в 2023 году планы участников нарушила непогода. Более того, 3 сентября стало известно о смерти человека. Тело мужчины нашли на одном из пересохших озер, и реанимировать его не удалось.

В полиции не стали называть имя пострадавшего. Обстоятельства и причины его смерти также не раскрываются. По информации CNN, родственников погибшего уже уведомили о трагедии. На данный момент правоохранительные органы США начали расследование происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что на фестивале Burning Man из-за дождей в пустыне застряли больше десяти тысяч человек.