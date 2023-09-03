В Петербурге после восстановления запустили фонтаны у театра «На Литейном»

Исторические фонтаны на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге открыли после восстановления.

Восстановить парные фонтаны, построенные в 70-х годах предложил один из местных жителей. Изначально реконструкцию планировалось завершить в 2024 году, однако работы были выполнены досрочно и в воскресенье, 3 сентября, состоялось их торжественное открытие после восстановления.

На церемонии открытия объектов у театра «На Литейном» присутствовал и спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. В своем Telegram-канале он поздравил город «с еще одним достижением» в рамках программы возрождение фонтанного фонда.

«Сразу поверить трудно, но комплекс не новый — ему просто подарили вторую жизнь», — написал Бельский.

Ранее «фонтан» с горячей водой забил на Московском проспекте. Из-за прорыва трубы движение автомобилей было временно ограничено.