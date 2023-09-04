Петербургских военврачей обвинили во взяточничестве за освобождение призывников от армии

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении военврачей. Их обвиняют в получении взяток за освобождение призывников от воинской службы по состоянию здоровья по поддельным диагнозам.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении военных врачей, обвиняемых в освобождении призывников от армии за взятки. По версии следствия, медики ставили фальшивые диагнозы.

По данным «Коммерсанта», фигуранты клади в личное дело «клиента» снимок, принадлежащий настоящему больному. Заплатившие призывники начинали «страдать» от язвы желудка, порока сердца или плоскостопия. Стоимость варьировалась от 250 до 300 тысяч рублей. Ситуация вскрылась, когда личным делом 24-летнего сотрудника сферы IT заинтересовались в департаменте военной контрразведки ФСБ. Мужчина должен был отправиться в армию, но его дело подозрительно «гуляло» по военкоматам.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов молодой человек пояснил, что не испытывал «тяги к военной службе» и решил заплатить 250 тысяч рублей своему знакомому, у которого была возможность освободить от службы в армии. После произведения оплаты, мужчина начал выполнять указания.

Следственные органы выяснили, какой была схема, которую медики использовали, чтобы снять призывников с учета по состоянию здоровья. Каждый год к группе врачей обращались десятки россиян. На данный момент установлены 12 эпизодов взяточничества.

Все фигуранты дела признали вину. Все, кроме лидера группы, бывшего управляющего Центра военно-врачебной экспертизы Северной столицы. Он все отрицает и заявляет, что его подчиненные оболгали его.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что закон о повышении призывного возраста до 30 лет одобрили в комитете СФ по обороне.