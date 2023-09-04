Нетрезвая автоледи отключилась за рулем на Суздальском шоссе

Нетрезвая автоледи отключилась за рулем на Суздальском шоссе
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Автоледи «в отключке» под наркотиками вытаскивали из машины на Суздальском шоссе. От освидетельствования она отказалась.

Около девяти утра сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о неадекватном водителе на Kia на улице Композиторов в Выборгском районе Петербурга. После поступила информация, что на Суздальском шоссе стоит машина, водитель без сознания. Информацией о происшествии поделились в группе «Дорожный инспектор.» в социальной сети «ВКонтакте».

Прибывшие инспекторы ДПС обнаружили автоледи без сознания за рулем. На внешние раздражители она не реагировала, из-за чего было решено разбить стекло. Однако это было опасно, так как нога женщины стояла на тормозе, авто могло двинуться дальше, так и случилось. Машина встала через несколько метров. Из машины достали автоледи с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования она отказалась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на юго-западе Петербурга устроили погоню со стрельбой за пьяным угонщиком каршеринга.

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