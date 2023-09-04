Нетрезвая автоледи отключилась за рулем на Суздальском шоссе

Автоледи «в отключке» под наркотиками вытаскивали из машины на Суздальском шоссе. От освидетельствования она отказалась.

Около девяти утра сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о неадекватном водителе на Kia на улице Композиторов в Выборгском районе Петербурга. После поступила информация, что на Суздальском шоссе стоит машина, водитель без сознания. Информацией о происшествии поделились в группе «Дорожный инспектор.» в социальной сети «ВКонтакте».

Прибывшие инспекторы ДПС обнаружили автоледи без сознания за рулем. На внешние раздражители она не реагировала, из-за чего было решено разбить стекло. Однако это было опасно, так как нога женщины стояла на тормозе, авто могло двинуться дальше, так и случилось. Машина встала через несколько метров. Из машины достали автоледи с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования она отказалась.

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