В Петербурге объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией

В Петербурге решили наделить большей ответственностью городских подрядчиков. Теперь объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией.

В Петербурге в отношении объектов городской среды будут введены гарантийные обязательства сроком на пять лет. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Изменения были внесены в городские правила благоустройства и одобрены на заседании городского правительства 4 сентября. Речь идет о земляных работах, которые проводят по заказу комитета по благоустройству, районных администраций и муниципалитетов. Подрядчики будут нести больше ответственности за свою работу. За последние пять лет в городе на Неве благоустроили более четырех тысяч объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГАТИ сообщила о планах на благоустройство сада на шоссе Революции в Петербурге.