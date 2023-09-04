В Петербурге объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией

В Петербурге объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В Петербурге решили наделить большей ответственностью городских подрядчиков. Теперь объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией.

В Петербурге в отношении объектов городской среды будут введены гарантийные обязательства сроком на пять лет. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Изменения были внесены в городские правила благоустройства и одобрены на заседании городского правительства 4 сентября. Речь идет о земляных работах, которые проводят по заказу комитета по благоустройству, районных администраций и муниципалитетов. Подрядчики будут нести больше ответственности за свою работу. За последние пять лет в городе на Неве благоустроили более четырех тысяч объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГАТИ сообщила о планах на благоустройство сада на шоссе Революции в Петербурге.

благоустройство новости СПб Смольный


 

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В Петербурге объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией
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