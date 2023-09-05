Ярославская фирма купила элитный участок в Курортном районе за 77 млн рублей

Компания из Ярославля приобрела элитный участок в Курортном районе за 77 млн рублей. Торги завершены.

В Петербурге закончились торги по элитной недвижимости в Курортном районе. Речь идет о доме с участком в коттеджном поселке «Репино бриз», который принадлежал экс–бенефициарам одной из торговых сетей. Площадь дома — 347,9 квадратных метров, а площадь участка – 2,4 тысячи «квадратов».

По данным «Делового Петербурга», согласно положениям об условиях и сроках продажи актива, которые утвердили в Арбитражном суде Северной столицы и Ленинградской области, общая стоимость здания и земли — 180 млн рублей, торги шли на понижение, цена отсечения — 54 млн рублей. Ярославская компания купила участок за 77,1 млн рублей, победив на торгах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дом с флигелями на Садовой улице окажется на торгах.