Петербуржцы могут бесплатно вставить зубы: как получить направление и какие есть нюансы

В Санкт-Петербурге некоторым категориям граждан предоставляется бесплатная услуга по протезированию зубов и ремонту зубных протезов. Воспользоваться ей можно раз в пять лет. Рассказываем, кому доступна процедура, как на нее попасть и какие есть нюансы.

Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование

Мера поддержки распространяется на ветеранов, инвалидов, пенсионеров, почетных доноров России и СССР, женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, а также на бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате радиационных аварий и ядерных испытаний, и другие категории. Кроме того, услугу могут получить несовершеннолетние. Об этом говорится на портале госуслуг Санкт-Петербурга.

Речь идет о гражданах, зарегистрированных в Северной столице.

Условия

Доход на одного человека в семье не должен превышать два региональных прожиточных минимума – в 2023 году это 30 188 рублей. В расчет берутся три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. В случае с детьми доходы не учитываются.

Пенсионерам услуга по бесплатному зубопротезированию предоставляется, если они проработали в Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет, а трудовой стаж составляет не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Как получить направление

Для получения направления на протезирование зубов нужно подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или отделе соцзащиты населения районной администрации. Медицинский документ выдается в порядке очереди.

Приоритетное право зубопротезирования предоставляется детям, а также людям с соответствующими показаниями, среди которых потеря зубов вследствие травмы и онкология органов ЖКТ.

Направление действует в течение месяца со дня выдачи, за этот период нужно успеть обратиться в одну из поликлиник. На само протезирование дается полгода.