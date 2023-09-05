Власти Петроградского района хотят закрыть движение судов по Карповке

Власти Петроградского района хотят закрыть движение судов по Карповке
Фото: Baltphoto

Администрация Петроградского района решила запретить движение судов по Карповке. Акватория может начать использоваться только для спокойных видов спорта.

Администрация Петроградского района Петербурга намерена закрыть для судоходства реку Карповку. Соответствующее заявление на нулевых чтениях бюджета в Законодательном собрании города сделал замглавы районной администрации Дмитрий Думназев. Об этом сообщают городские СМИ.

Администрация Петроградского района считает, что река должна быть доступна только для занятий спокойными водными видами спорта. На данный момент на Карповке, напротив Ботанического сада, работает станция сап-серфинга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прогулочный катер столкнулся с крейсером «Аврора». На место оперативно приехали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

новости СПб Петроградский район река карповка


 

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