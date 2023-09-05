Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин остался под арестом по делу о взятках

Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин остался под арестом по делу о взятках
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина оставили под стражей до 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Приморский районный суд Петербурга оставил под арестом до 2 ноября 2023 года бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Москвин попросил более мягкую меру в виде домашнего ареста, так как в июле подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие считает, что бывший вице-губернатор может быть причастен к другим коррупционным преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны. Ленинский районный суд Петербурга признал виновной врача по коммунальной гигиене городского Госстройнадзора при Минобороны России по делу о коррупции.

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