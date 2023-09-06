Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить объявления на английском в самолетах

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.

По словам Чернышова, такое решение он принял на фоне сложившейся внешнеполитической ситуации и сокращения числа иностранцев в России. Он также добавил, что объявления в самолетах на английском языке дублируют информацию на русском, создавая тем самым звуковой и визуальный шум.

Кандидат в мэры Москвы подчеркнул, что стоит думать в первую очередь об удобстве жителей страны и сохранения русского языка, а иностранцы при въезде в страну должны владеть минимальными навыками общения на местном языке.

«Бесплатные онлайн-переводчики в смартфонах в помощь», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Колунов предложил наделить пожарных правом таранить припаркованные авто.