Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю выросла на 20,4%

В период с 28 августа по 3 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировали на 20,4% больше случаев заражения гриппом и ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей.

Как пояснили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора, петербуржцы заболевали в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Наиболее действенным методом профилактики заражения гриппом является вакцинация. По состоянию на 1 сентября в Санкт-Петербурге привили 40 306 человек, в том числе 12 444 ребенка, отметили в ведомстве.

Вакцина от гриппа показывает значительно большую эффективность в сравнении с лекарствами. Она защищает организм от актуальных в текущем эпидсезоне видов вируса.

Прививаться следует всем группам населения, особенно детям в возрасте от 6 месяцев, людям с хроническими соматическими заболеваниями, беременным, а также медработникам, преподавателям, студентам и работникам сферы обслуживания, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 16 районах города начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Большинство из них находятся около входа в метро.