Распространенность рака у людей до 50 лет выросла почти на 80% с 1990 года

Коллектив медиков из нескольких стран выявил, что частота развития рака у людей в возрасте до 50 лет выросла на 79% в период с 1990 по 2019 год.

Вместе с тем на 27% увеличилось число смертей от онкологии. По данным исследователей, большинство скончавшихся болели раком груди, легких и органов желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале BMJ Oncology.

Отмечается, что в 2019 году в мире было выявлено более 1,82 млн новообразований у людей до 50 лет. Больше всего за 29 лет возросло количество случаев опухолей носоглотки и рака простаты.

Самые высокие показатели прироста онкологических заболеваний зафиксированы в ОАЭ (1127%), Катаре (1089%) и Саудовской Аравии (896%). В то же время в некоторых странах, среди которых Грузия, Латвия и Литва, частота возникновения опухолей снизилась примерно на 30%.

В абсолютном выражении наиболее высокая распространенность рака наблюдалась в США – 282 случая на 100 тысяч человек. Далее идут Соломоновы острова (83 случая). Самые низкие показатели зафиксированы в Нигере и Кувейте (31 и 9 случаев).

Ученые считают, что рост частоты возникновения рака обусловлен не только генетикой и ухудшающейся экологией. На это также влияют распространение ожирения и вредных привычек, большое количество мяса и молока в рационе и снижение физической активности.