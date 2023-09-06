Около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии

Около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии
Фото: Pxhere

Согласно исследованию, примерно 15 миллионов жителей России находятся в глубокой депрессии. Чаще всего причиной расстройства становится насилие в семье.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой рассказала о новом исследовании, согласно которому почти 10% жителей России находятся в глубокой депрессии. Всего на данный момент расстройством страдают 15 миллионов человек. Чаще всего причиной депрессии становится насилие в семье, с которым ежегодно сталкиваются до 700 тысяч россиян.

«Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов», — сказала Чупшева на Форуме социальных инноваций регионов.

По информации «Делового квартала», АСИ намерено сформулировать больше 50 жизненных ситуаций, из-за которых люди оказываются в депрессии, на основе которых эксперты будут строить гипотезы и подбирать решения.

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