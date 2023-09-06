Движение по центру Петербурга ограничат на время Крестного хода

Движение по центру Петербурга ограничат на время Крестного хода
Фото: Baltphoto

Временные ограничения на движение личного и общественного транспорта будут введены в Санкт-Петербурге на время проведения мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Начиная с 20:00 11 сентября и до 18:00 12 сентября остановка общественного транспорта будет запрещена на площади Александра Невского. В это же время проезжая часть от площади и до Чернорецкого переулка будет сужена, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Также из-за Крестного хода с шести утра и до полудня 12 сентября жители города на Неве не смогут проехать по Казанской улице на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта. Ряд маршрутов общественного транспорта также изменит свое движение. Автомобилистов призвали заранее построит удобный маршрут с учетом временных ограничений.

Ранее петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения с 7 сентября.

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