В Петербурге загорелось здание детского сада на улице Ленсовета

В Петербурге загорелось здание детского сада на улице Ленсовета
Фото: Baltphoto

Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в детском саду на улице Ленсовета в Московском районе Санкт-Петербурге.

Утром, 7 сентября, начался пожар в детсаду Московского района. По информации пресс-службы МЧС России по Петербургу, загорелось помещение площадью 8 квадратных метров. Частично сгорела обстановка, однако спасатели успели локализовать пожар до его распространение на всю площадь двухэтажного здания.

Сообщается, что пожар был ликвидирован за 20 минут. В тушении принимали участие 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало. Что именно стало причиной возникновения пожара на данный момент неизвестно.

Ранее мужчина попал в реанимацию с 20% ожогов тела после «ночевки» в печи для кремации животных на одном из петербургских кладбищ.

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