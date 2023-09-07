В Петербурге загорелось здание детского сада на улице Ленсовета

Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в детском саду на улице Ленсовета в Московском районе Санкт-Петербурге.

Утром, 7 сентября, начался пожар в детсаду Московского района. По информации пресс-службы МЧС России по Петербургу, загорелось помещение площадью 8 квадратных метров. Частично сгорела обстановка, однако спасатели успели локализовать пожар до его распространение на всю площадь двухэтажного здания.

Сообщается, что пожар был ликвидирован за 20 минут. В тушении принимали участие 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало. Что именно стало причиной возникновения пожара на данный момент неизвестно.

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