Принц Гарри и Меган Маркл присматривают участок для своего будущего особняка в Малибу

Младший сын короля Карла III принц Гарри Сассекский и его супруга американская актриса Меган Маркл могут переехать в Малибу. Члены королевской семьи уже нашли участок для своего будущего поместья.

После того, как герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, они поселились в городе Монтесино округа Санта-Барбара в штате Калифорния, который не уступает по размеру и роскоши их коттеджа Фрогмор, который внуку подарила Елизавета II после свадьбы. Однако, как пишет TMZ, члены королевской семьи уже ищут новое место для жилья и выбор их пал на уединенный участок в Малибу.

Известно, что участок площадью больше 24 тысяч квадратных метров уже имеет бассейн, домик для охраны и фундамент для будущего особняка. Общая стоимость земли оценивается в 8 миллионов долларов и еще 10 миллионов придется потратить на строительство дома. Источник издания также сообщил, что принц Гарри и его супруга планируют продать особняк в Монтесино за 14 миллионов долларов и уже готовятся к переезду.

Напомним, ранее Меган Маркл посетила светскую вечеринку в Лос-Анджелесе без мужа и встретилась с американскими звездами.