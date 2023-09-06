Меган Маркл появилась на светской вечеринке без принца Гарри

Американская актриса Меган Маркл пришла на концерт певицы Бейонсе в компании американских звезд первой величины, но без своего супруга принца Гарри Сассекского.

Меган Маркл вернулась в Голливуд и вновь начала вращаться в светских кругах. После долгого перерыва актриса была замечена на очередном концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе в компании певиц Кэти Перри, Адель и Лизо, телеведущим Крисом Роком, а также сестрами Кардашьян и другими американскими звездами. На кадрах, опубликованных изданием Daily Mail, герцогиня Сассекская отлично проводит время, улыбается и танцует в новом наряде.

Однако ни в СМИ, ни в социальных сетях на фото рядом с Маркл не был замечен ее возлюбленный, принц Гарри. Ранее в Сети поднялась новая волна слухов о разладе в королевской семье, хотя сами знаменитости все отрицают. Несмотря на это, вечер супруги провели порознь. По инфлюации источника, пока актриса посещала светскую вечеринку, сын короля Великобритании Карла III на футбольный матч, где сфотографировался с актером Робом Макэленни.

Напомним, в начале сентября герцог и герцогиня Сассекские уже посещали концерт Бейонсе в Калифорнии. Тогда на фотографиях принц Гарри выглядел скучающим, пока его жена веселилась вместе с мамой в VIP-зале.