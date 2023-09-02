Меган Маркл зажгла на концерте Бейонсе после слухов о разводе с принцем Гарри

Жена принца Гарри Сассекского актриса Меган Маркл пришла на концерт американской певицы Бейонсе и станцевала вместе с мамой на фоне слухов о разводе.

Выступление Бейонсе состоялось 1 сентября на стадионе SoFi в Калифорнии. Концерт артистки стал частью ее мирового тура и привлек внимание членов королевской семьи, которые уже три года находятся в США. Вместе со своим супругом Меган Маркл пришла на концерт исполнительницы и разместилась на одной из VIP-трибун.

Как пишет Elle, герцогиня Сасекская предпочла надеть серебристую юбку-карандаш с блестками, а также короткий топ. По информации издания, серебристые наряды фанатов попросила сама Бейонсе, поэтому и принц Гарри вместе с мамой Маркл облачились в серебряные одежды.

Актриса зажигала на танцполе под треки Бейонсе, а ее супруг оставался рядом. Судя по опубликованным кадрам принц Гарри был не очень рад происходящему, потому что его лицо оставалось каменным и неулыбчивым, что подогрело слухи о разводе знаменитой пары.

Напомним, по мнению пользователей Сети Меган Маркл и принц Гарри скоро разойдутся. Якобы в их семье не все гладко, а их совместные кадры говорят о напряженности между членами семьи. Стоит отметить, что сами герцог и герцогиня Сассекские никак не комментируют данные слухи и продолжают посещать различные светские мероприятия.

Ранее стало известно, что Меган Маркл может осенью возродить свой блог, который забросила после замужества с принцем Гарри.