Воры похитили у петербургского пенсионера четыре золотых кольца и 8 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга ищут воров, обокравших 77-летнего пенсионера на 8,1 миллиона рублей.

В полицию после кражи обратился сам мужчина. По его словам, е нему в четырехкомнатную квартиру на втором этаже проникли неизвестные и забрали из комода четыре золотых кольца, две подставки под ювелирные яйца и деньги в размере 8,1 миллиона рублей. В доме установлено видеонаблюдение. Записи с камер уже изъяты.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники полиции уже приняли меры к розыску и задержанию преступников. На данный момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее неизвестные заставили пенсионерку из Северной столицы продать квартиру. Женщина поверила преступникам и оформила сделку, после чего отдала злоумышленникам 6,5 миллиона рублей, вырученные с продажи недвижимости.