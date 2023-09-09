Вечером 9 сентября два трамвая изменят маршрут на мосту Александра Невского

Вечером субботы, 9 сентября, два трамвайных маршрута будут ходить иначе по мосту Александра Невского. Причина в ремонте трамвайных путей.

Трамваи № 30 и 39 будут передвигаться по скорректированному маршруту вечером субботы, 9 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». В сообщении отмечается, что причина в проведении ремонтных работ на трамвайных путях.

Так, ремонт трамвайных путей будет осуществляться с 22:00 9 сентября до 1:00 10 сентября. Маршрут №30 будет курсировать между Ладожским вокзалом и «Новочеркасской». Также изменения коснутся трамвая №39: он проследует между «Трампарком им. Володарского» и «Новочеркасской». Горожанам строит учитывать корректировки при поездке на наземном общественном транспорте.

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