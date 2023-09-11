Возмущение бизнесменов подтолкнуло Смольный к пересмотру планов по налогам на имущество

Власти Санкт-Петербурга решили пересмотреть планы по внесению изменений налога на имущество после возмущения бизнесменов.

Ранее представители бизнеса Северной столицы возмутились резким ростом налоговых платежей на недвижимость после повышения налога на имущества и переоценки кадастровой стоимости. В связи с этим Смольный решил не увеличивать налоговую ставку на имущество в 2024 году. По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, ставку планируется сохранить на уровне 1,5%.

Кроме того, в своем Telegram-канале чиновник написал, что минимальная площадь торгового, административного и бытового назначения, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, также не будет снижена в 2024 году.

Ранее стало известно, что жители Петербурга начали чаще интересоваться готовым бизнесом.