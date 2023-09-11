Возмущение бизнесменов подтолкнуло Смольный к пересмотру планов по налогам на имущество

Возмущение бизнесменов подтолкнуло Смольный к пересмотру планов по налогам на имущество
Фото: Baltphoto

Власти Санкт-Петербурга решили пересмотреть планы по внесению изменений налога на имущество после возмущения бизнесменов.

Ранее представители бизнеса Северной столицы возмутились резким ростом налоговых платежей на недвижимость после повышения налога на имущества и переоценки кадастровой стоимости. В связи с этим Смольный решил не увеличивать налоговую ставку на имущество в 2024 году. По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, ставку планируется сохранить на уровне 1,5%.

Кроме того, в своем Telegram-канале чиновник написал, что минимальная площадь торгового, административного и бытового назначения, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, также не будет снижена в 2024 году.

Ранее стало известно, что жители Петербурга начали чаще интересоваться готовым бизнесом.

бизнес новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Возмущение бизнесменов подтолкнуло Смольный к пересмотру планов по налогам ...
Новым главой ПАО «СУС» станет экс-директор «Титана-2»
В Петербурге нашли подрядчика для строительства нового комплекса по ...
Пятилетнему мальчику удалось спасти палец, оторванный в туалете ...
Миядзаки возвращается с последним мультфильмом: вспоминаем работы ...
Самокатчиков-нарушителей из Петербурга начали останавливать сотрудники ...
В Петербурге из больницы сбежал мигрант, угрожавший ножом детям в Никольском саду
Отопление в квартирах Петербурга могут не включить минимум до октября