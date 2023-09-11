Жена Сергея Жукова спровоцировала слухи о беременности

Лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков может стать отцом в пятый раз. Журналисты заметили супругу артиста на мероприятии с округлившимся животом.

Исполнитель хита «Крошка моя» по праву считается многодетным отцом. Первая жена родила артисту дочь в 2001 году, а со второй женой за 16 лет брака певец нажил еще двоих сыновей и дочь. Однако, судя по всему, Жуков не собирается останавливаться на достигнутом. Журналисты Telegram-канала Super опубликовали ролик с супругой музыканта на фестивале «Новый сезон» и многие заметили у девушки округлившийся живот.

Стоит отметить, что сам Жуков или его жена пока не официально о беременности не объявили. Представители СМИ предполагают, что звездная пара скрывает информацию о появлении нового наследника знаменитости от поклонников.

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