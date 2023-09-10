Певица Анастасия пообещала найти виновных в смерти матери

Советская и российская певица Анастасия заявила, что найдет виновных в смерти матери, которая скончалась в психбольнице.

Кинорежиссер Людмила Саладзе умерла 31 августа и свои последние дни провела в психиатрической больнице. Ее дочь не смогла смириться с утратой и подозревает, что в смерти родительницы виноваты медики. Перед тем, как отправить Саладзе в больницу было проведено судебное заседание по итогам которого было принято решение о госпитализации кинодеятеля. Однако певица и ее семья ничего об этом не знали. В медучреждении им сказали, что женщина себя агрессивно вела.

Кроме того, по словам артистки, у мамы было при себе 600 тысяч рублей, которые предполагалось потратить на медицинские процедуры. В связи с этим Анастасия не исключает, что в смерти ее матери могут быть виновны врачи.

«Обещаю, что обязательно найду виновников твоей смерти!» — заявила Анастасия», — сказала певица после кончины режиссера. Ее слова приводит «СтарХит».

Напомним, ранее стало известно о смерти актера Андрея Шаронова.