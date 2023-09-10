Умер актер фильма «Это было за Нарвской заставой» Андрей Шаронов

Умер актер фильма «Это было за Нарвской заставой» Андрей Шаронов
Фото: кадр из фильма "Это было за Нарвской заставой"

Советский и российский актер Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни.

Артист дебютировал на больших экранах в 1981 году с ролью в фильме рабочего в музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой» режиссера Виктора Окунцова. В киноленте он играл вместе с такими знаменитостями как Леонид Серебряников, Елена Соловьева и Татьяна Кулиш. Известно также, что Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном в Санкт-Петербурге, где играл в нескольких спектаклях.

О смерти артиста 10 сентября сообщила «Российская газета». Причины смерти актера при этом не называются. Дата и время проведения церемонии прощания и похорон также остаются неизвестны.

Напомним, ранее на 86-м году жизни скончался режиссер и заслуженный деятель искусства России Николай Шейко. Его похоронили на Митинском кладбище.

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