Умер режиссер Николай Шейко

Умер режиссер Николай Шейко
Фото: Baltphoto

На 86-м году жизни скончался режиссер Николай Шейко. Его похоронят на Митинском кладбище, также запланирована гражданская панихида.

В возрасте 85 лет умер режиссер и заслуженный деятель искусств России Николай Шейко. Он долгие годы возглавлял литературную часть МХТ имени А. П. Чехова. Информация об этом размещена на официальном портале театра.

В сообщении отмечается, что Шейко отметил 85-летие весной. В театре выразили, что всем, кто работал с режиссером, будет его не хватать. Прощание состоится в среду, 13 сентября, в здании театра по адресу Камергерский переулок, 3. Гражданская панихида запланирована на 11:00. Николая Шейко похоронят на Митинском кладбище.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фотограф Дрелевский умер во время занятий плаванием. Скончавшийся 77-летний фотограф работал с Эрмитажем и Русским музеем, снимал локации от по всей России.

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