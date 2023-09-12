В Петербурге число отравившихся едой из доставки людей достигло 274

В Петербурге уже 274 человек отравились едой из Greenbox. У 56 из них нашли сальмонеллу.

В Петербурге количество местных жителей, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию после еды из доставки, достигло 274. Горожане пострадали после употребления в пищу продуктов производства компании Greenbox (АО «Грин Бокс»). Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. У 56 человек диагностировали сальмонеллу. В стационарах находятся 137 пострадавших, трое детей среди них. Материалы в отношении производителя направлены в Приморский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 248.