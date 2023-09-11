Количество случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 248

Количество случаев отравления готовой едой в Петербурге выросло до 248
Фото: Baltphoto

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о регистрации новых случаев отравления кулинарной продукцией АО «Грин Бокс».

В понедельник, 11 сентября, количество жителей Северной столицы, отравившихся готовой едой, выросло до 248. Почти у всех пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция. в Роспотребнадзоре также уточнили, что опасная бактерия сальмонелла была обнаружена у 28 заболевших.

На данный момент, в стационарах под присмотром врачей остаются 129 человек, в том числе и двое детей. В пресс-службе Роспотребнадзора также отметили, что ситуация находится на особом контроле, а эпидемиологическое расследование продолжается и предложили всем пострадавшим обратиться в суд для взыскания компенсации.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности поддержать в суде петербуржцев, которые отравились готовой едой АО «Грин Бокс».

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