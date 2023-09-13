В Подмосковье задержали подозреваемого в двойном убийстве на Фестивальной улице в Москве

В Подмосковье задержали подозреваемого в двойном убийстве на Фестивальной улице в Москве
Фото: Baltphoto

В Московской области нашли подозреваемого в двойном обезглавливании на Фестивальной улице. Инцидент произошел накануне, 12 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин, чьи обезглавленные тела нашли накануне на Фестивальной улице в Москве. Мужчину нашли в Зеленограде. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичного главка МВД.

Трупы нашли в разных местах, один лежал в парке, а другой – в квартире, однако оба тела обнаружили на Фестивальной улице во вторник, 12 сентября. Полиция задержала подозреваемого, им оказался мужчина 2000 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обезглавленный мужской труп нашли в Москве: еще одно тело обнаружили в квартире. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной прокуратуры. Известно, что тело было найдено в парке недалеко от Фестивальной улицы.

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