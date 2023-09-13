Во Всеволожске откроют гастрономическое пространство

В Всеволожске появится гастрономическое пространство. Его возведут в новом жилом комплексе.

В одном из жилых районов Всеволожска Ленинградской области собираются открыть гастрономическое пространство PROеду. Его планируют разместить на основном променаде строящегося объекта. Об этом журналистам сообщили в столичной девелоперской компании, которая занимается проектом.

Как сообщает «Коммерсант», точки общепита объединят в единую локацию с рекреационно-развлекательной зоной. Жилой квартал строят на юге города. Ожидается, что будет сдано 119,5 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские предприниматели попросили изменить статус фудтраков. Инициатива была озвучена на заседании по инвестициям Законодательного собрания в среду, 2 августа. Работа на городских участках земли имеет ограничения: стоять разрешено не более двух месяцев в квартал.