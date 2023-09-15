Врач Олисов назвал маркетинговым ходом информацию о пользе 10 тысяч шагов в день

Спортивный врач Денис Олисов развеял миф о том, что человеку нужно ежедневно проходить десять тысяч шагов для поддержания здоровья и хорошей физической формы.

Эксперт подчеркнул, что информацию про десять тысяч шагов в день начал распространять маркетологи компании, придумавшей шагомер. Людям приходилось приобретать устройство, чтобы знать, что они сделали определенное количество шагов. На самом деле человеку требует всего 15-20 минут физической активности в день, отмечает Олисов. Важна также дистанция и скорость, с которой нужно идти.

«Ходьба является естественным и самым простым видом человеческой локомоции», — подчеркнул специалист. Его слова приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Для комфортной ходьбы врач посоветовал надевать обувь с толстой подошвой и хорошим супинатором, который позволит стабилизировать стопу на неровном рельефе и поглотит ударное воздействие. Кроме того, Олисов подтвердил, что прогулка развивает способности человека к креативному мышлению.