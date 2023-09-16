Россиянам напомнили о возможности донорства костного мозга

В России не хватает доноров костного мозга. Гражданам напомнили о возможности донорства.

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) россиянам напомнили о том, что в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток содержится информация почти о 205 тысячах доноров. Однако этого недостаточно, для большей эффективности необходимы данные о 500 тысячах.

Как сообщает RT, в таком случае вероятность найти полностью совместимого донора для пациента достигнет 45%, а частично совместимого – 88%. Это поможет России быть более независимой от зарубежного донорского материала. Вступить в реестр могут все совершеннолетние граждане страны.

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