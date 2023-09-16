В Петергофе организуют двухдневный праздник фонтанов

В Петергофе пройдет двухдневный праздник фонтанов, посвященный наставничеству и его проявлениям. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Петергоф».

В Петергофе 22 и 23 сентября состоится двухдневный праздник фонтанов. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственного музея-заповедника «Петергоф».

В 2023 году праздник будет посвящен Году педагога и наставника. Ежегодное мероприятие всегда приурочено к памятным датам и событиям. Гостям покажут мультимедийный спектакль «Наследники», он посвящен наставничеству и его проявлениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство кадетского корпуса СК в Петергофе завершится осенью. Изначально на территории комплекса располагались исторические здания, которые были отреставрированы и приспособлены к учебным занятиям.