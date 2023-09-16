В Петербурге с 22 сентября начнут отмечать День туризма

В Петербурге с 22 сентября начнут отмечать День туризма
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В Петербурге с 22 сентября будут отмечать День туризма. Для гостей подготовили обширную программу.

В Петербурге 22 сентября с ярмарки начнется Всемирный день туризма. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по развитию туризма города на Неве.

В сообщении отмечается, что фестиваль-ярмарка будет длится до 1 октября. Гости смогут увидеть культурные и другие достояния регионов Серебряного ожерелья России. Особым днем мероприятия станет 27 сентября – именно это День туризма. В каждый день фестиваля будет свой акцент: исторический, образовательный и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петергофе организуют двухдневный праздник фонтанов. В 2023 году праздник будет посвящен Году педагога и наставника. Ежегодное мероприятие всегда приурочено к памятным датам и событиям. Гостям покажут мультимедийный спектакль «Наследники».

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