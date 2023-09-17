Полиция нашла водителя попутки, ограбившего пьяного мужчину на Садовой улице

Полиция нашла водителя попутки, ограбившего пьяного мужчину на Садовой улице
Фото: Baltphoto

Полиция задержала на Рыбацком проспекте подозреваемого в ограблении мужчины. Потерпевший сел в его машину на Садовой улице.

Ранее, 10 сентября, в полицию Центрального района Петербурга с заявлением о краже обращался мужчина 1986 года рождения, сообщивший, что 9 сентября, он, будучи пьяным, поймал попутку на Садовой улице и водитель его ограбил. На набережной реки Фонтанки у мужчин вспыхнул конфликт, водитель избил горожанина и отобрал золотое кольцо за36 750 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу, 15 сентября, полицейские задержали подозреваемого на Рыбацком проспекте. Им оказался безработный мигрант с российским гражданством 1983 года рождения. Его поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ломоносове мигранта ограбили и пырнули ножом соотечественники.

новости СПб ограбление происшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция нашла водителя попутки, ограбившего пьяного мужчину на Садовой улице
В Петербурге началась любительская велогонка LaStrada
Лариса Долина решила запечь «подложенную свинью» с яблоками
В Ломоносове мигранта ограбили и пырнули ножом соотечественники
На Возрождения девочку придушил знакомый ее бабушки
Пенсионер из Петербурга лишился 848 тысяч рублей после звонка «полицейских»
Костомарову тяжело видеть свои фото до ампутации конечностей
Россиянам рассказали, какой признак рака проявляется через два часа после ...