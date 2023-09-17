Полиция нашла водителя попутки, ограбившего пьяного мужчину на Садовой улице

Полиция задержала на Рыбацком проспекте подозреваемого в ограблении мужчины. Потерпевший сел в его машину на Садовой улице.

Ранее, 10 сентября, в полицию Центрального района Петербурга с заявлением о краже обращался мужчина 1986 года рождения, сообщивший, что 9 сентября, он, будучи пьяным, поймал попутку на Садовой улице и водитель его ограбил. На набережной реки Фонтанки у мужчин вспыхнул конфликт, водитель избил горожанина и отобрал золотое кольцо за36 750 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу, 15 сентября, полицейские задержали подозреваемого на Рыбацком проспекте. Им оказался безработный мигрант с российским гражданством 1983 года рождения. Его поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ломоносове мигранта ограбили и пырнули ножом соотечественники.