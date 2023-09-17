Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Скончался поэт-песенник Николай Добронравов. О его смерти сообщил Николай Басков.

Советский и российский поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет. Информацией об этом поделился в своем телеграм-канале артист Николай Басков.

Поэт-песенник родился в Ленинграде в 1928 году. За жизнь он получил два высших образования: в 1950 году окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени В. П. Потемкина. Вместе с Пахмутовой они написали такие известные композиции, как «Надежда», «Как молоды мы были», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.

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