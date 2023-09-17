Юморист Александр Морозов назвал сумму, которую отдал за уменьшение желудка

Комик Морозов рассказал, сколько заплатил за гастрошунтирование. Артист изменился, сбросив лишний вес.

Несколько лет назад российский юморист Александр Морозов, страдавший долгое время от лишнего веса, решился на гастрошунтирование, это операция по уменьшению желудка. Благодаря хирургическому вмешательству Морозов потерял около 80 килограммов.

Как сообщает Starhit, артист начал есть полезную еду и заниматься спортом. Он поделился, что начал налегать на мясо и овощи, каши исключил, так как они содержат много углеводов. Морозов отдал за операцию по уменьшению желудка 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерты Игоря Николаева начали отменять по всей России после госпитализации артиста. В кассах концертных залах Краснодара, Ростова и Сочи уже сообщили об отмене выступлений Николаева на ближайшие дни.