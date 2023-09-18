Американский журналист влюбился в Россию благодаря модели Линниковой

Джексон Хинкл, молодой американский журналист и ведущий своего политического шоу, приехал на родину своей возлюбленной модели Анны Линниковой. Американец признался, что давно мечтал посетить Россию.

С 2023 года Анна Линникова, участница конкурса «Мисс Вселенная», начала встречаться с американским журналистом Джексоном Хинклом. В настоящее время они находятся в Москве, где модель показывает американцу достопримечательности и знакомит с русской культурой. Сам журналист родом из Калифорнии.

В одном из музеев Хинкл сделал фотографию на память и опубликовал в социальных сетях. На снимке американец стоит рядом с экспонатом, надев головной убор советского солдата и отдает честь воинским приветствием. На фотографии журналист подписал: «Я люблю Россию».

Джексон Хинкл — молодой американский журналист и ведущий наиболее известный своим каналом The Dive with Jackson Hinkle, где он обсуждает политические проблемы. Американец придерживается популистского подхода к политике и является активным сторонником России.

Помимо своего канала на YouTube, Джексон Хинкл также был ведущим шоу Jackson at the Dive.

Проект стал популярен среди его поклонников. Джексон хорошо смотрелся в кресле ведущего, за что получил много похвал. Его популистский подход к политике нашел отклик у его зрителей. После запуска шоу, журналист смог создать большую базу поклонников.

Роман россиянки и американца закрутился вскоре после конкурса «Мисс Вселенная», на котором Линникова представляла родную страну. Тогда девушка задержалась в Америке и нашла там свою любовь. Пара некоторое время проживала в Майями.

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