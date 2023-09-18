Главный врач Мариинской больницы Завражнов покинул пост после почти трех лет работы

Главный врач Мариинской больнице в Санкт-Петербурге Анатолий Завражников ушел в отставку. Должность он занимал с ноября 2020 года.

Свой пост Завражников занял в период пандемии COVID-19, однако спустя почти три года работы решил покинуть пост. О своем решении экс-главврач Мариинской больницы сообщил 18 сентября. На данный момент неизвестно, кто займет его место. Суда по комментариям источника spb.kp.ru из медучреждения, не знает этого и медперсонал.

«Пока не известно, кто станет новым главным врачом. Ждем новостей», — сказал собеседник издания.

Напомним, до перехода в Мариинскую больницу Завражников возглавлял многопрофильную клинику Военно-медицинской академии имени Кирова, а также работал главным хирургом «СОГАЗ Медицина».

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