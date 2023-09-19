Яркое северное сияние заметили жители Петербурга и Ленобласти

Яркое северное сияние заметили жители Петербурга и Ленобласти
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь могли наблюдать северное сияние. Охотники за редким природным явлением публикуют кадры в Сети.

В ночь на 19 сентября можно было увидеть яркие вспышки зеленого цвета в небе над Петербургом и всей Ленобластью. Авторы Telegram-канала опубликовали несколько фото и видео северного сияния из разных точек города на Неве и области. Так, наиболее ярко полярное сияние можно было заметить в районе Васильевского острова, Ладожского острова и поселка Лебяжье.

Стоит отметить, что это не первый раз за месяц, когда жители Петербурга и Ленобласти могут наблюдать редкое природное явление. Появление северного сияния связано с нескольким факторами, и прежде всего с тем, что в регионе существует высокая геомагнитная активность.

Напомним, последний раз северное сияние можно было увидеть в Петербурге 15 сентября.

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