Яркое северное сияние заметили жители Петербурга и Ленобласти

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь могли наблюдать северное сияние. Охотники за редким природным явлением публикуют кадры в Сети.

В ночь на 19 сентября можно было увидеть яркие вспышки зеленого цвета в небе над Петербургом и всей Ленобластью. Авторы Telegram-канала опубликовали несколько фото и видео северного сияния из разных точек города на Неве и области. Так, наиболее ярко полярное сияние можно было заметить в районе Васильевского острова, Ладожского острова и поселка Лебяжье.

Стоит отметить, что это не первый раз за месяц, когда жители Петербурга и Ленобласти могут наблюдать редкое природное явление. Появление северного сияния связано с нескольким факторами, и прежде всего с тем, что в регионе существует высокая геомагнитная активность.

Напомним, последний раз северное сияние можно было увидеть в Петербурге 15 сентября.