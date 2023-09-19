В Петербурге планируют запустить беспилотные суда до Калининграда

В Петербурге планируют запустить беспилотные суда до Калининграда
Фото: Baltphoto

IT-компания Sitronics Group планирует запустить беспилотные пассажирские суда из Санкт-Петербурга до Калининграда в 2024 году.

На международной выставке «Нева-2023» президент Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал, что систему автономного судовождения на пассажирских судах его компании уже начали тестировать, а ее запуск назначен на 2024 год.

Он также отметил, что первые суда будут курсировать между Петербургом и Калининградом, но в дальнейшем могут быть применены для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП). Второй этап реализации идеи назначен на 2030 год, пишет ТАСС со ссылкой на слова Пожидаева.

Ранее стало известно, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга появится завод по разработке беспилотных летательных аппаратов. Автором идеи выступили Ирина Иванова и Всеволод Беликов.

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