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В Петербурге крановщика спасли от паники в кабине

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Невском районе Петербурга спасатели эвакуировали крановщика для оказания помощи, который испытал паническую атаку во время работы на высоте. Об этом сообщило информационное агентство 78.ru.

Инцидент произошел на стройплощадке, где возводят высотный жилой дом на Октябрьской набережной. Во время выполнения своих обязанностей крановщику стало плохо, и он оказался в состоянии паники. Один из его коллег попытался помочь и поднялся в кабину, однако крановщик заперся изнутри и отказался спуститься.

В связи с возникшей ситуацией на место прибыли спасатели. Для эвакуации крановщика с высоты использовали альпинистское снаряжение, что позволило безопасно спустить мужчину на землю.

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