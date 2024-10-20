  • 18+

  • Сегодня

    21.10.24, Пн

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.42 €104.86 ¥13.46

В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеров

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге появилась новая схема мошенничества, нацеленная на пенсионеров. Злоумышленники рассылают письма с предложением участвовать в «видеоконференции с губернатором». Об этом сообщил бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов.

Получив подозрительное письмо, Щелканов обратил внимание на несоответствия в формулировках.

В беседе с предполагаемыми организаторами он отметил: «Скажите, пожалуйста, а кто мне может назначить видеоконференцию? Даже президент не может. В моем нынешнем статусе меня могут либо пригласить участвовать, либо попросить принять участие в видеоконференции, но не назначать. Назначать мне никто не может».

Щелканов также указал на отсутствие в письме важных реквизитов, таких как дата, исходящий номер и данные исполнителя. Эти вопросы вызвали явное замешательство у женщины, пытавшейся связаться с ним после отправки письма.

Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что подобные схемы могут быть направлены на получение личной информации или финансовых данных пожилых людей. Они рекомендуют пенсионерам быть внимательными и проверять подлинность любых официальных приглашений через надежные каналы связи.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеров

    В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеровНовости
    В Петербурге появилась новая схема мошенничества, нацеленная на пенсионеров. Злоумышленники рассылают письма с предложением участвовать…

      В Петербурге продлили разрешение на строительство линии Купчино – Славянка – Шушары

        В Петербурге продлили разрешение на строительство линии Купчино – Славянка – ШушарыНовости
        В Петербурге продлили срок действия разрешения на строительство трамвайной линии по маршруту Купчино – Славянка…

          Дом на севере Петербурга, где скрывался Ленин, признали региональным памятником

            Дом на севере Петербурга, где скрывался Ленин, признали региональным памятникомНовости
            В Выборгском районе Петербурга здание, имеющее богатую историю, признали региональным памятником. В начале 20-го века…

              В Петербурге из-за перепланировки может треснуть дом Гоголя

                В Петербурге из-за перепланировки может треснуть дом ГоголяНовости
                В Петербурге возникла угроза повреждения исторического доходного дома Зверкова, в котором жил Николай Гоголь. Проблема…

                  В Петербурге крановщика спасли от паники в кабине

                    В Петербурге крановщика спасли от паники в кабинеНовости
                    В Невском районе Петербурга спасатели эвакуировали крановщика для оказания помощи, который испытал паническую атаку во…

                      С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работы

                        С 21 октября вестибюль станции метро «Горьковская» изменит режим работыНовости
                        С 21 октября на станции метро «Горьковская» вводится новый режим работы вестибюля в связи с…