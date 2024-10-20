В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества против пенсионеров

В Петербурге появилась новая схема мошенничества, нацеленная на пенсионеров. Злоумышленники рассылают письма с предложением участвовать в «видеоконференции с губернатором». Об этом сообщил бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов.

Получив подозрительное письмо, Щелканов обратил внимание на несоответствия в формулировках.

В беседе с предполагаемыми организаторами он отметил: «Скажите, пожалуйста, а кто мне может назначить видеоконференцию? Даже президент не может. В моем нынешнем статусе меня могут либо пригласить участвовать, либо попросить принять участие в видеоконференции, но не назначать. Назначать мне никто не может».

Щелканов также указал на отсутствие в письме важных реквизитов, таких как дата, исходящий номер и данные исполнителя. Эти вопросы вызвали явное замешательство у женщины, пытавшейся связаться с ним после отправки письма.

Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что подобные схемы могут быть направлены на получение личной информации или финансовых данных пожилых людей. Они рекомендуют пенсионерам быть внимательными и проверять подлинность любых официальных приглашений через надежные каналы связи.