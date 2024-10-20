В Петербурге продлили разрешение на строительство линии Купчино – Славянка – Шушары

В Петербурге продлили срок действия разрешения на строительство трамвайной линии по маршруту Купчино – Славянка – Шушары. Как отмечается в документе, размещенном на сайте Госстройнадзора, оно касается первого этапа строительства линии «Славянка». В рамках этого этапа планируется возведение трамвайного депо и участка дороги от Балканской площади до Шушарской дороги.

Теперь разрешение на строительство будет действовать до 14 октября 2026 года. Документ выдан компанией ООО «БалтНедвижСервис».

Строительство первого этапа линии осуществляется в рамках концессионного соглашения с ООО «БалтНедвижСервис», которое является совместным предприятием Газпромбанка и группы «АБЗ-1». Работы начались летом 2022 года.

В июне 2023 года в Шушарах стартовало строительство депо для будущей трамвайной линии. В течение этого лета возводили стены первого этажа административно-бытового комплекса и подготавливали котлованы под здания инженерных служб, что создает условия для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона.