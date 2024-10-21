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Петербург простился с ясными днями и ждет дождливую погоду

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

С первыми облаками завершился период ясной и теплой погоды в Петербурге. Хотя в ближайшие дни температура останется относительно высокой, ночи уже не будут такими холодными, но вместо этого ожидается облачность, ветер и дожди. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Атмосферное давление продолжает снижаться, а под воздействием циклона, пришедшего с Атлантики, антициклон отходит на юг. В течение дня облачность будет увеличиваться, становясь всё более плотной. Вечером к городу подойдет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди возможны, хотя количество осадков будет незначительным. Юго-западный, а затем южный ветер усилится до 8-13 м/с, принося с собой перемены.

Атмосферный фронт пройдет через Петербург в предстоящую ночь, но на температуре это не скажется. Ветер сменится на западный, и атлантический воздух продолжит оказывать влияние на температурный режим. В течение дня температура в городе может достигать +10 градусов, а завтра есть вероятность повышения до +13 градусов.

 

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