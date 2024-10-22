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Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»

Фото: Baltphoto

Группа Russ сделала заявление о том, что передала свои активы в ООО «РВБ».

Как сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, активы переданы объединенной компании оператора наружной рекламы и онлайн-ритейлера Wildberries. Уточняется, что указанные изменения уже отображены в едином государственном реестре юридических лиц.

В компании подчеркнули, что переданы активы ООО «Стинн». Так, «РВБ» стал владельцем юридических лиц группы Russ.

Летом Wildberries сообщил о том, что маркетплейс и группа Russ планируют слиться, чтобы заняться созданием новейшей цифровой торговой платформы.

Также объединение произошло с целью предоставления бесшовных инструментов, чтобы на территории стран присутствия развивать малый и средний бизнес.

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