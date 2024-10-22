Мошенники обманули пенсионеров из Петербурга на 10 миллионов рублей

Двое пожилых жителей Петербурга попались на уловки мошенников, в результате чего потеряли 10 млн рублей. В обоих случаях злоумышленники пользовались схемой телефонного мошенничества.

20 октября к правоохранителям Северной столице обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала, что неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка, убедил ее отдать на «сохранение» 6 млн рублей.

Женщина передала деньги курьеру в Саду Бенуа. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, сообщают «Аргументы недели Петербург».

А на следующий день, 21 октября, в полицию обратился 84-летний пенсионер, который в период с сентября по октябрь перевел мошенникам 4 млн рублей. Аферисты пообещали ему прибыль от неких инвестиций. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.